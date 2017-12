Fortitudo, Ciani: “Contro Reggio Calabria la partita non è mai come le altre”

Si torna subito in campo per la 14esima giornata di serie A2. La Fortitudo domani, affronterà la Viola Reggio Calabria. I biancazzurri giocheranno al PalaCalafiore, palla a 2 alle 20 e 30. Hanno presentato la gara, coach Franco Ciani e Tommaso Guarigilia. Interviste a cura dell'ufficio stampa della Fortitudo Moncada Agrigento ( scorri per leggere il resto

Franco Ciani (allenatore): “Questa partita per me ha un sapore particolare. Mi aspetto una gara di grande intensità. Reggio Calabria è una squadra di altissimo livello, sarà una gara molto difficile e complessa dove il grande talento di molti giocatori avrà occasione di esprimersi al meglio. Dobbiamo essere pronti ad una battaglia, sarà una prova di maturità importante. La loro difesa è tosta e organizzata, Calvani è un maestro in questo. Dobbiamo essere capaci di giocare la nostra pallacanestro, arginando i giocatori di maggiore talento”.

Tommaso Guariglia (giocatore): “Conosco bene l’ambiente di Reggio Calabria, è bello tornare dove ho iniziato il mio percorso in questa Lega. Il PalaCalafiore è un fortino, come per noi lo è il PalaMoncada. Vogliamo chiudere l’anno nel migliore dei modi. Mentalmente stiamo bene e vogliamo vincere”.