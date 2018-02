Operazione anti corruzione in Sicilia, fermato anche un magistrato

L'operazione è stata compiuta tra Messina e Roma: accertate presunte truffe e reati contro la pubblica amministrazione, quindici in totale le persone fermate

Nuova operazione anti corruzione in Sicilia, questa volta è la provincia di Messina ad essere stata messa maggiormente sotto torchio dagli uomini della Guardia di Finanza; in particolare, la Procura della città dello stretto e quella di Roma hanno lanciato una serie di indagini congiunte volte ad accertare le accuse di associazioni a delinquere dedite alla frode fiscale, reati contro la pubblica amministrazione e corruzione in atti giudiziari.

In totale, sono quindici le persone arrestate; a destare maggiormente scalpore, è il coinvolgimento di alcuni uomini delle istituzioni: su tutti, in particolare, spicca l’arresto del magistrato ed ex PM di Siracusa Giancarlo Longo, ma tra i fermati ci sono anche avvocati, imprenditori ed un giornalista.

Le indagini sono state svolte tra Messina e Roma ed hanno accertato l’esistenza di gravi reati volti alla truffa e alla frode, commessi da una rete al cui interno risultano imprenditori e professionisti; maggiori novità in tal senso verranno diffuse nei prossimi giorni.