Politiche 2018: nota della candidata al Senato Maria Iacono

Al via la campagna elettorale per la deputata uscente, ed attuale candidata al Senato, Maria Iacono ( scorri per leggere il resto

La candidata al Senato nel collegio uninominale di Agrigento-Sciacca-Mazara del Vallo, Maria Iacono ha già organizzato numerose iniziative per incontrare gli elettori, per illustrare quanto svolto in questi anni ed i progetti in cantiere per la prossima legislatura.

Oltre agli incontri con iscritti e militanti, previste anche diverse visite nei luoghi di lavoro e colloqui con amministratori locali. Oggi pomeriggio sarà a Grotte, domani pomeriggio a Sciacca, Ribera, Calamonaci, domenica mattina a Cammarata e San Giovanni Gemini.

“A differenza dei miei avversari -ha dichiarato Maria Iacono- per me si tratta di continuare il lavoro che ho sempre fatto a contatto con i cittadini di questo territorio. Intendiamo continuare a porre al centro della nostra attività tutte quelle misura necessaria a favorire lo sviluppo del Mezzogiorno come gli incentivi previsti per l’occupazione giovanile di “resto al sud” finalizzata al sostegno di attività imprenditoriali e produttive. Credo che chi ha un trascorso politico di alleanza con la Lega Nord che ha sempre osteggiato qualsivoglia iniziativa finalizzata allo sviluppo del Sud, avrà qualche difficoltà in più a farlo. I miei due principali competitori nel collegio, il candidato dei cinque stelle e quello del centrodestra, paradossalmente, hanno infatti un comune trascorso nel PdL che per tanti anni ha privato la Sicilia delle risorse necessarie allo sviluppo e trascinato il Paese nella peggiore crisi economica del dopoguerra.”