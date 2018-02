‘Viaggio artistico tra Argentina, Brasile e Sicilia’ sabato all’Open Space

Nella struttura di via Empedocle verrà inoltre proiettato il film 'Um Baiano Pirandelliano' del regista Eduardo Veneziano. ( scorri per leggere il resto

Sabato 24 Febbraio, presso l’OpenSpace Theater di via Empedocle, avrà luogo la proiezione del film indipendente ‘Um Baiano Pirandelliano’ nell’ambito dell’iniziativa ‘Viaggio Artistico tra Argentina, Brasile e Sicilia’

Si inizierà con un aperitivo intorno alle ore 19:30 che aprirà la mostra fotografica del pittore e fotografo argentino Fernando Parrotta, successivamente il giornalista Mauro Indelicato intervisterà il giovane regista siciliano Eduardo Veneziano, a seguire invece si assisterà alla proiezione del film.

Dopo la prima mondiale fatta in Brasile lo scorso 4 aprile 2017, il film “Um Baiamo Pirandelliano” adesso verrà proiettato nella nostra città: girato interamente in Sicilia,si fonde fra arte e denuncia,con protagonista Menelaw Sete, artista internazionale che fonde l’arte con temi come la crisi climantica, il surriscaldamento globale e la distruzione del pianeta terra da parte dell’essere umano.

L’arte fotografica di Fernando Parrotta, come quella pittorica, agisce sulla gestualità e istintiva sensazione creativa che vengono visualizzate nell’aspetto tridimensionale o di estensione della luce e dei colori, i quali si diramano come sinfonie sonore ed emergenti da fondi scuri o dal nero tenebroso. Le foto astratte o informali, sono scatti con diversi tipi di trame e situazioni di illuminazione, su cui interviene in forma digitale in un processo che cerca un continuo dialogo tra le discipline della pittura e della fotografia, esteso alla ricerca di un proprio linguaggio estetico.

Gli scatti così rappresentati assumono un movimento naturale ed estremamente armonico che tende ad avvolgere e coinvolgere lo spettatore nei suoi ritmi multi espressivi un po’ come nella danza moderna.

L’ingresso alla serata è libero.