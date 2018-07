A Taormina e Palermo le due tappe siciliane di Fiorella Mannoia

Due tappe importanti di una delle cantanti italiane più apprezzate in Sicilia. ( scorri per leggere il resto

Sono solo due gli esclusivi concerti che Fiorella Mannoia terrà in Sicilia. Domenica 22 luglio al Teatro antico di Taormina, sarà protagonista di un concerto-evento di raccolta fondi per la protezione dei soggetti vulnerabili che si trovano in Libia, nell’ambito della serata promossa da Cir – Consiglio Italiano per i Rifugiati; un appuntamento speciale e di grande spessore umanitario che si svolgerà sullo splendido palcoscenico del Teatro Antico, una bellissima “terrazza” proiettata sul quel Mar Mediterraneo nel quale tante persone in fuga hanno perso la vita cercando migliori condizioni di vita. Il concerto vuole infatti accendere i riflettori su uno dei temi più attuali e tragici degli ultimi tempi.

Lunedì 23 luglio si esibirà al Teatro di Verdura di Palermo, con l’organizzazione di Puntoeacapo, nell’ambito della rassegna Estate al Verdura divenuta un punto di riferimento dell’estate palermitana e che registra a collaborazione tra le principali istituzioni artistiche e culturali pubbliche ed operatori privati, per consentire la più ampia varietà di scelta per i tanti palermitani e turisti.

La rassegna registra la collaborazione tra le principali istituzioni artistiche e culturali pubbliche ed operatori privati, per consentire la più ampia varietà di scelta per i tanti palermitani e turisti, in un anno importante che vede Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018.