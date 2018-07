Gli agrigentini Leandro Picarella e Roberto Mandracchia alla mostra del cinema di Venezia con “Epicentro”

Girato interamente in Sicilia, tra Poggioreale e la Valle dei Templi, il film cortometraggio Epicentro del regista agrigentino Leandro Picarella, è interpretato dall’attore Roberto Latini (Premio Ubu 2017) e da un cast quasi interamente siciliano: Filippo Luna, Alessio Piazza, Bruno Di Chiara, Paolo La Bruna, Nunzia Lo Presti.

Il film è prodotto da Fabio Parente con Andrea Zulini e Chiara Scardamaglia della società palermitana Playmaker.

Dopo l’ottimo riscontro di critica e festival per il suo Triokala (CSC Sicilia, 2015) Leandro Picarella continua il proprio percorso di indagine sui legami e i conflitti di un sapere antico, inciso sulla pelle viva del paesaggio siciliano e la contemporaneità. In questo nuovo lavoro, scritto a quattro mani con lo scrittore Roberto Mandracchia e ispirato alle parole dell’Epitaffio di Pericle (nel film interpretato da Roberto Latini), il paesaggio delle rovine storiche (quelle moderne della Poggioreale devastata dal terremoto e quelle antiche della Valle dei Templi) fanno da specchio ad una riflessione visiva sulla democrazia e sull’eterno conflitto che la anima.

Dopo l’anteprima a Venezia, il film cortometraggio verrà promosso a livello nazionale ed internazionale dall’Istituto Luce-Cinecittà attraverso una serie di iniziative e festival, come la Mostra de Cinema Italià de Barcelona (sezione Concorso Cortometraggi), in programma a dicembre 2018 in Spagna.



Il programma nasce dalla sinergia fra il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) e Istituto Luce-Cinecittà, ed è una delle iniziative per il supporto allo sviluppo del nuovo cinema italiano e per la promozione dei giovani autori.

Il film è prodotto grazie al programma del Mibact e della Siae “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”, il cui obiettivo è valorizzare il talento culturale e creativo dei giovani artisti italiani attraverso il sostegno alla creazione, produzione e promozione di opere inedite di giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori di età non superiore ai 35 anni.