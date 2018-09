Abbigliamento da lavoro: ecco come sceglierlo comodo e sicuro

L’abbigliamento da lavoro è indispensabile in alcuni settori professionali, dove è importante, a causa delle particolari condizioni a cui i lavoratori sono sottoposti, indossare capi che rispettano determinate regole di sicurezza, senza però dimenticare l’importanza della comodità; ecco, dunque, come scegliere il giusto vestiario, comodo e sicuro, per le vostre giornate di lavoro.

È ovvio che ogni lavoro richiede un tipo specifico di vestiario e di equipaggiamento che possano garantire al meglio il confort e la sicurezza e quindi bisogna sempre scegliere facendo attenzione alle marche e ai modelli più adatti e perfezionati per questo scopo.

I settori in cui si ricorre più di frequente ad un equipaggiamento particolare sono svariati: l’industria, la ristorazione, l’ambiente sanitario e quello legato al mondo delle pulizie, inoltre vi è il settore del commercio e dei servizi, per non dimenticare, ovviamente, i dispositivi di protezione individuale usati dagli operatori di particolari target lavorativi. A sua volta, ognuno di questi settori presenta delle svariate sottocategorie, tutto questo rende bene l’idea di come sia vasto il mercato del vestiario di tipo professionale.

Per capirne l’importanza si possono fare alcuni esempi: immaginate un saldatore che ogni giorno ha a che fare con la saldatura per otto lunghe ore sul luogo di lavoro. Se dovesse recarsi in officina con i suoi abiti normali, indossando magari un camice da lavoro non omologato né dotato delle caratteristiche fondamentali per la sicurezza, cosa accadrebbe a fine giornata di lavoro? Senza dubbio tornerebbe a casa con gli abiti devastati dalle scintille caldissime della saldatura, per non parlare degli effetti sulla pelle! Vale la pena, secondo voi, correre rischi per la propria salute? O magari rovinare giornalmente i propri capi che, appunto perché non omologati né destinati nello specifico all’attività svolta, diventerebbero in poco tempo davvero logori e stracciati? Invece oggi esistono tute da saldatore, costituite da casacche e pantaloni, pensate appositamente per garantire alta protezione e massimo comodità e realizzati in materiali resistenti che ne assicurano la durata nel tempo. Contro i rischi legati al calore e alle fiamme così come per i rischi della saldatura, occorre, infatti, che i capi abbiano ricevuto le certificazioni ISO 11612 A B1 C1 E2 e ISO 11611 classe 1, senza questo tipo di garanzia le tute sono perfettamente inutili e non andrebbero mai utilizzate. Finora abbiamo posto l’accento soprattutto sulla sicurezza e poco sulla comodità, ma nemmeno quest’ultima può essere sottovalutata. Immaginate chi lavora nell’ambito della ristorazione e deve ogni giorno passare molto tempo a servire ai tavoli o in piedi dietro un bancone, come arriverebbe a fine giornata non avendo la possibilità di indossare capi comodi che garantiscono un confort reale e duraturo per tutte le ore di lavoro?

Insomma, che ci abbiate pensato oppure no, l’abbigliamento da lavoro è di assoluta importanza nella vita professionale di tutti i giorni e la scelta di capi specifici non deve essere assolutamente lasciata al caso ma deve seguire tutte le norme specifiche imposte dalla legge che prevedono prassi di omologazione rigide e sicure.