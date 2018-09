Catania: sequestrati 150 milioni di Euro all’editore Mario Ciancio

Tra i più noti imprenditori etnei, Ciancio è famoso soprattutto per essere editore del quotidiano La Sicilia. ( scorri per leggere il resto

Il provvedimento è stato firmato, come si legge su LiveSicilia, il 20 settembre scorso dal tribunale di Catania e la notizia, trapelata in queste ore, sta già facendo il giro dell’intera Sicilia. Mario Ciancio è uno degli imprenditori più famosi del capoluogo etneo, impegnato nell’editoria da tanti anni con in testa, tra le altre cose, la decennale esperienza con il quotidiano La Sicilia.

Il sequestro riguarda beni per 150 milioni di Euro. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri del Ros e del Comando Provinciale di Catania. Il decreto di sequestro riguarda conti correnti, polizze assicurative, beni immobili, partecipazioni in società e complessivamente 31 società.

Mario Ciancio è attualmente sotto processo per concorso esterno all’associazione mafiosa.