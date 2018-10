Consigli per la scelta del frigorifero ad incasso

Ce ne occupiamo quando si rompe o quando dobbiamo arredare la nuova cucina. Un elettrodomestico fondamentale per molti versi e non solo per quelli dovuti alla sua prestazione, conservare gli alimenti, ma anche per le esigenze di design. Bisogna tener conto che la durata di un elettrodomestico moderno dipende da molti fattori. Oltre alla sua posizione, ce ne sono degli altri che è buona norma seguire sin dalla sua scelta.

Le aziende delle marche più note stanno seguendo la tendenza di proporre un frigorifero di design, che sta bene in una cucina moderna e diventa esso stesso un oggetto bello da guardare. I frigoriferi di questo tipo non sono comprati per le loro funzioni, ma semplicemente perché si intonano col mobilio.

Nell’altro verso è invece il frigorifero da incasso che si nasconde nell’arredamento scomparendo dietro le ante del mobile, molto spesso senza maniglie. Accade spesso che quando si compra una cucina, il frigorifero sia già compreso. Il più delle volte ignoriamo la marca e le sue prestazioni.

Passato qualche tempo, per diverse cause bisogna sostituirlo e iniziano i problemi, specie quando si deve fronteggiare l’emergenza di rimanere giorni, senza.

Valutare il rapporto prezzo qualità

La scelta e l’acquisto di un frigorifero non è semplice perché le variabili in campo sono diverse. Dando per scontate quelle che riguardano la dimensione e le funzioni più importanti come il no-frost, il vero quesito è prendere quello migliore in modo da massimizzare il più possibile la spesa.

Che sia di alto gamma oppure di fascia media il concetto non cambia. Confrontare le caratteristiche e metterle in relazione al prezzo aiuta a farsi un'idea più precisa.

Molti pensano che inserire un frigorifero non da incasso in un mobile possa essere la manovra giusta, magari per risparmiare qualche decina di euro. Lo spazio di un frigorifero da incasso è ritagliato su misura, grande importanza ce l’ha l’aerazione per il raffreddamento del motore. Se questo spazio è insufficiente quel frigorifero più prima che poi si rompe.

Tener conto delle abitudini

La scelta del frigorifero da incasso la si fa con il centimetro alla mano. Le dimensioni del vano sono determinanti per accogliere un elettrodomestico abbastanza profondo e che ha bisogno di qualche centimetro in più per essere accolto comodamente. L’utilizzatore, inteso nel senso degli inquilini della casa che ospita il frigorifero possono avere delle necessità legate all’età oppure a problematiche di vario genere. Questo deve spingere a riflettere non solo sulla posizione ideale, ma anche sulla disposizione del congelatore, in alto oppure in basso.

Altro elemento importante è la qualità dei ripiani interni e dei cassetti per gli alimenti da tenere separati. Bisogna toccarli per capire se sono fatti bene oppure in materiali scadenti poiché è difficile trovare i pezzi di ricambio dei frigoriferi.

In merito alla capienza va tenuta in considerazione con attenzione poiché le proprie abitudini in merito al tipo di spesa impattano sulla grandezza dei vani e del congelatore. Spesso e volentieri il freezer non è molto capiente e occorre prendere a parte un piccolo congelatore. La scelta è corretta e in qualche modo evita sia le emergenze di rotture improvvise che i periodi in cui il frigorifero non lo si usa perché in vacanza.

Un ultimo consiglio riguarda la funzione anti ghiaccio poiché molte rotture delle canaline sono causate della pulizia del ghiaccio. Inavvertitamente l’urto per rimuovere blocchi di ghiaccio possono causare la fuoriuscita del gas refrigerante. Ormai i frigoriferi moderni hanno questa funzione che fa risparmiare tempo, scocciature e denaro.