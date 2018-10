Sicilia tra bandiere blu e strutture ricettive d’èlite

Sono sei le spiagge siciliane che quest’anno si sono aggiudicate il prestigioso riconoscimento di Bandiera blu. Si tratta di un premio, conferito dalla FEE (Foundation for Environment Education), assegnato a quelle località costiere europee che soddisfano determinati standard legati no solo alla pulizia delle acque ma anche ad altri parametri (srvizio di balneazione offerto , approdi turistici e qualità di infrastrutture e strutture ricettive tra gli altri).

Rispetto all’anno scorso c’è stata la defezione della sola Pozzallo e non ci sono state new entry, ma gradite conferme. Tra queste rientrano le spiagge del messinese Santa Teresa e Tusa, oltre a quelle delle Isole Eolie (Lipari, Acquacalda e Canneto), Stromboli (Ficogrande) e Vulcano (Gelso e Acque Termali). Nell’Agrigentino il premio è andato a Menfi con le spiagge di Lido fiore Bertolino e Porto Palo Cipollazzo, mentre anche nel ragusano si conferma il trend positivo con i riconoscimenti assegnati a Marina di Ragusa e Ispica con i tre trattti di Ciriga e Santa Maria del Focallo.

Proprio a Santa Maria del Focallo è situato il l’ igv Club Marispica , una struttura ricettiva di ottimo livello per chiunque voglia trascorrere le vacanze da queste parti. Oltre a fornire un importante servizio di ristorazione (sue ristoranti, tre bar), il villaggio Marispica offre anche animazione fino a tarda sera, svaghi e attrattive di ogni tipo e servizi medici attrezzati anche per bambini. Per questo è ideale sia per una rilassante vacanza in famiglia che per un viaggio tra amici: il villaggio Marispica gode infatti di una posizione strategica, immerso tra i bellissimi paesaggi del Sud della Sicilia , a ridosso della spiaggia di Ispica e a pochi chilometri dalle bellezze barocche di Ragusa e Siracusa.

Ragusa, Siracusa, Val di Noto: turismo in ascesa per il sud della Sicilia

Visitare la Sicilia significa circoscrivere il proprio viaggio ad un itinerario ben preciso, magari con la promessa di tornare nell’isola per fare altre tappe! Impossibile infatti girarla lungo tutti i suoi oltre 25 mila chilometri quadrati, a meno che non si abbia un intero mese a disposizione. Per questo motivo, la maggior parte dei turisti divide il proprio viaggio tra est e ovest dell’isola. Fino a qualche tempo fa l’itinerario standard della parte orientale della Sicilia si limitava a Messina (e dintorni) e Catania (e dintorni), ma c’è da dire che da qualche anno a questa parte il trend sembra cambiato.

Per merito di un lavoro certosino di promozione del territorio, Siracusa e Ragusa hanno visto aumentare in maniera decisa il numero di prenotazioni nelle loro strutture. A fare da volano per buona parte dell’economia locale ci ha pensato Noto, sito patrimonio dell’Unesco. Si tratta di una cittadina ricca di bellezze barocche, al pari di Siracusa e Ragusa che hanno giovato della vicinanza geografica spingendo molto sul grande valore artistico racchiuso nelle loro città. Da qui sono migliorati anche i servizi relativi alle spiagge, in maniera tale da poter fornire un tipo di vacanza si culturale che di puro relax. Un esempio da prendere in considerazione per tante altre realtà siciliane che ancora non riescono ad emergere sul piano turistico, un po’ per contingenze naturali e un po’ per la miopia delle aministrazioni. Combattere l’abusivismo edilizio è un primo passo doveroso per inserirsi all’interno di un concetto di turismo sempre più globale e trasversale.

Agrigento, Trapani e le Isole Egadi: mete sempre più ambite

Chi vi scrive ricorda ancora la gita in Sicilia del liceo, con le visite a Messina, Taormina, Giardini di Naxos e Caltanissetta. Questo era uno degli itinerari, l’altro invece prevedeva un tour tra Palermo e Cefalù, per poi spingersi fino a Catania. Catania e Palermo sono le due più grandi città della Sicilia, e ovviamente catalizzano per prime l’attenzione dei tanti turisti che sbarcano sull’isola durante l’anno. D’altra parte si tratta di città storiche, in cui s respira l’influenza araba e normanna e che costituiscono un buon compromesso tra mare, arte, cibo tradizionale, vita notturna e quant’altro.

Il resto della Sicilia però non è stato a guardare. Detto dell’ascesa della parte sud orientale, con le province di Siracusa e Ragusa, c’è da menzionare anche il grande afflusso di turisti nella parte occidentale, quella che per intenderci comprende le province di Agrigento e Trapani. Qui i paesaggi sono davvero mozzafiato, le spiagge più impervie e incontaminate e in generale emerge più il quadro di una Sicilia rurale ma non certo meno affascinante. Basta recarsi nella Riserva dello Zingaro per toccare con mano quanto stiamo scrivendo: da lì è possibile ammirare all’orizzonte la mestosità delle isole Egadi, un vero paradiso per chi ama il mare limpido lontano da ogni possibile distrazione.

Anche Agrigento, con la Valle dei templi e le altre rovine del passato così ben conservate, richiama ogni anno migliaia di turisti. Il fascino della vecchia Akragas è imperdibile per chi si dovesse trovare da queste parti, e anche qui c’è da registrare un ottimo lavoro svolto sul piano del marketing territoriale.