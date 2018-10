Dove trovare le giuste etichette per stampanti online

Ce ne sono di vari tipi e modelli, suddivise principalmente in due grandi categorie, le stampanti a getto d'inchiostro e le stampanti laser. ( scorri per leggere il resto

Le stampanti in ufficio ricoprono un ruolo davvero importante, dato che sono macchinari insostituibili, per stampare in maniera corretta ogni tipo di documento.

Le stampanti a getto d’inchiostro funzionano tramite inchiostro liquido che viene spruzzato sul foglio da cartucce di inchiostro, quelle laser invece sono dotate di un rullo dove la polvere di toner cade e poi imprime il foglio attraverso un particolare procedimento.

Un tempo nelle aziende erano maggiormente utilizzate le stampanti laser, che sono veloci e adatte per elevate quantità di stampe. Le stampanti a getto d’inchiostro erano più economiche ma con costi di stampa più elevati.

Negli ultimi anni invece si è avuto un restringimento nella differenza di prezzo tra le due tipologie per cui si deve scegliere il tipo di stampante in base alle proprie esigenze di stampa aziendale. Se però si stampa molto conviene scegliere un modello di stampante laser per ammortizzare il suo costo iniziale nel tempo, dato che un toner può stampare fino a 3.000 pagine rispetto a 180 pagine che sono ottenibili con una cartuccia.

Acquistare stampanti e accessori online

Nei portali di vendita di prodotti da ufficio si trovano tanti modelli diversi di stampanti, tra cui scegliere quella di cui abbiamo bisogno per il nostro ufficio.

Si deve tenere conto infatti di tutto quello a cui può servirci, compresa la stampa di etichette o di copertine di cartoncino.

Sono in vendita quindi anche numerose etichette per stampanti online, che ottimizzano la qualità della stampa quando servono delle etichette in ufficio.

Si trovano poi tantissimi altri articoli adatti per l’ufficio, cancelleria, consumabili, prodotti per archivio e corrispondenza, per la sicurezza sul lavoro, arredi e complementi di arredo, prodotti di pulizia e pausa caffè.

Vari tipi di etichette

Le etichette sono disponibili in diversi formati, sia in rotolo come in fogli, e di forme rettangolari, rotonde, ovali e altre ancora.

Le etichette in rotolo son adatte per le etichettatrici, apposite macchine portatili che stampano etichette con il testo che preferiamo.

Le etichettatrici si usano sia in ufficio come in altri ambiti lavorativi, ad esempio in magazzini o negozi, e vi sono poi anche le etichettatrici industriali, grandi macchinari usati sopratutto nei settori alimentare, chimico, farmaceutico, cosmetico e della componentistica.

Le etichette su foglio A4 sono invece adatte per le stampanti tradizionali. Si inserisce il foglio nell’apposito vano della nostra stampante, ed è pronto per essere stampato al meglio.

Le etichette per stampanti online sono vendute in entrambe le tipologie, e si può avere una vasta gamma di articoli da catalogo tra i quali scegliere quello che ci serve.

Etichette trasparenti per stampanti laser

Per le stampanti laser esistono vari tipi di etichette, di colore bianco oppure le etichette trasparenti per stampanti laser.

Queste permettono di dare a buste, faldoni, confezioni un aspetto elegante infatti una volta che sono state applicate scompaiono visibilmente, e rimane chiaramente visibile solamente il testo e altre informazioni scritte sopra la loro superficie.

Etichette adesive stampabili A4

Le etichette in foglio A4 sono etichette adesive, disponibili in varie formati, quindi in un foglio può essere contenuta una varia quantità di etichette.

Etichette adesive stampabili A4 si adattano perfettamente a tutti i tipi di stampante, che siano dotate di cestello dove inserire i fogli per la stampa di etichette. Possono essere bianche, colorate, o trasparenti, e si adattano perfettamente a ogni utilizzo, sia per la corrispondenza, come per classificare e archiviare faldoni e documenti, o per quaderni, libri, e anche per un uso domestico.

Tutti i tipi di etichette per stampanti si trovano online, di tutte le migliori marche e in vendita nei migliori negozi di articoli di cancelleria e ufficio.