Una nave madre traina piccoli barchini verso le coste siciliane: in arresto sei scafisti

Il procuratore Patronaggio in conferenza stampa mostra quanto emerso dall'ultima operazione, compiuta da Guardia di Finanza e Marina Militare: una nave madre porta in prossimità delle coste siciliane piccoli barchini, per poi fuggire via senza lasciare traccia. ( scorri per leggere il resto