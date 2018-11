Palermo: si lavora per la prima edizione di “Sikend”

Si tratta di un'iniziativa dedicata a giovani artigiani ed imprenditori siciliani: si terrà a Palermo i prossimi 25 e 26 gennaio. ( scorri per leggere il resto

Si terrà il 25 ed il 26 gennaio a Palermo denominata “Sikend”, un fine settimana interamente dedicato ai giovani imprenditori ed artigiani siciliani. Organizzato da “Creative Box”, l’evento avrà luogo presso i locali che ospitano il Museo Mare Memoria Viva del capoluogo siciliano.

L’obiettivo, come dichiarano gli organizzatori, è quello di creare una base in grado di orientare tutti coloro che vogliono trasformare una propria idea in realtà nel mondo dell’imprenditoria e dell’artigianato.

“Tre donne, figure professionali di riferimento nel panorama nazionale – dichiarano gli organizzatori di Creativeboxart – cureranno sinergicamente un percorso teorico e pratico che aiuterà i partecipanti ad acquisire gli strumenti utili per definire al meglio il proprio brand o avviare finalmente il proprio progetto”.

Si tratta, in particolare, di Gaia Segattini, Francesca Baldassarri e Marika Milano. Si inizierà alle ore 9:00 del 25 gennaio, per poi proseguire lungo tutto il fine settimana.

Per le iscrizioni, è possibile rivolgersi alla mail creativeboxart@gmail.com.