Ponte Petrusa: a gennaio il via ai lavori?

Il deputato regionale Carmelo Pullara ha incontrato l’ingegnere Mele, direttore Anas Sicilia, per conoscere lo stato dell’arte sulla ricostruzione del Ponte Petrusa. “Nel mese di novembre – afferma ai microfoni di SiciliaOnPress Pullara – è stata aggiudicata la gara, nel mese di dicembre si firmerà il contratto e i lavori si inizieranno nel mese di gennaio 2019. La durata della ricostruzione è prevista in un anno”.

Nel 2020, incrociando le dita, l’importante collegamento sarà aperto dopo anni di disagi per le due città di Agrigento e Favara.

La struttura è stata in parte demolita nel marzo del 2017, alla vigilia dell’apertura definitiva del primo tratto della sottostante SS 640. Da allora, come detto, le due città risultano collegate con non pochi disagi, sia per gli automobilisti che per gli operatori economici.