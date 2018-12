“Il mondo di Ciàula”, domenica l’archeotrekking sulle vie dello zolfo

Domenica 9 dicembre si terrà un'escursione trekking guidata all'interno del Parco di Archeologia Industriale (Museo "Open Air ") di Comitini. ( scorri per leggere il resto

L’evento, intitolato “Il mondo di Ciàula”, è organizzato da ArcheoTrekking Tours Agrigento, che si occupa di valorizzare il territorio attraverso l’organizzazione di itinerari tra storia, natura e cultura.

Durante l’escursione sarà possibile visitare i luoghi di estrazione e produzione dello zolfo, la mostra fotografica di Palazzo Bellacera e, in esclusiva, la collezione privata di minerari rari “Angelo Cutaia”. Si tratta di un modo per conoscere meglio la storia delle zolfare, che hanno visto in passato l’impiego del lavoro minorile con i cosiddetti “carusi”, da qui il richiamo a Ciàula, noto protagonista della novella “Ciàula scopre la Luna” di Luigi Pirandello.

Il percorso è lungo circa 10 km, tuttavia è facilmente accessibile per la presenza di sentieri battuti. Si raggiungeranno le solfare, le fornaci e l’osservatorio astronomico, dal quale è possibile ammirare uno dei più suggestivi panorami della Sicilia centro-meridionale.

Racconteranno l’itinerario nei dettagli le guide turistico-archeologiche Laura Danile e Marco Falzone e il geologo Gerlando Parisi, con la collaborazione dell’operatore turistico Andrea Barbera e di Giovanni Faro, che si occuperanno dell’assistenza logistica.

Durante il percorso è prevista la degustazione di alcuni prodotti tipici della zona per la sosta pranzo che si terrà in aperta campagna.

La partenza per l’archeotrekking è alle ore 8:30 presso Piazza Umberto I a Comitini, mentre il rientro è previsto intorno alle ore 16:00.