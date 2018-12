L’Ente Parco Valle dei Templi ad Atene

“Il nostro obiettivo è promuovere lo straordinario patrimonio del Parco e arricchire lo stesso di riflessioni e proposte che mettano in relazione il classico e il contemporaneo. Atene sarà una formidabile vetrina per mostrare la grandezza delle vestigia che una storia prestigiosa e generosa ha lasciato ad Agrigento, attraverso scene di vita che scorrono attorno alle antichità per mezzo delle tinte tenui e fresche di Habidis”.

Un messaggio breve ma denso quello con cui il Direttore del Parco Giuseppe Parello presenta la “Primavera nella Valle dei Templi di Agrigento – Gli acquerelli di Pavlos Habidis”, l’iniziativa che prenderà il via in Grecia, ad Atene, venerdì 14 dicembre 2018, dalle ore 19.00 nei locali dell’ Istituto Italiano di Cultura, siti nella centralissima Patission street, della città del Partenone.

“E’ un percorso – spiega il Direttore – avviato già nel 2015 quando con le “Residenze d’artista” abbiamo acquisito da Pavlos Habidis, gli acquarelli che dipinse, durante la sua permanenza ad Agrigento, frutto dell’ispirazione artistica che le bellezze del Parco, gli suscitarono di cui abbiamo realizzato una apprezzatissima mostra a Villa Aurea ed un travelbook di pregio.

Le opere che raccontano le emozioni dell’artista alla scoperta delle suggestioni che offre la Valle dei Templi di Agrigento – continua Giuseppe Parello – contenute in una originale pubblicazione, presentano, tra un acquerello e l’altro, alcune pagine vuote, che vogliamo, siano quelle delle sensazioni da annotare alla vista di tanto splendore”.

Fu lo stesso Habidis a manifestare il proprio interesse affinché la Valle dei Templi potesse varcare, attraverso le sue opere, i confini nazionali. Da qui, la sua proposta all’istituto di Cultura di Atene, che ha immediatamente, fatto sua l’idea ed organizzato la Mostra.

L’artista vanta un curriculum di assoluta rilevanza e fu anche scelto da Louis Vuitton per la realizzazione de “Le Carnet de voyage d’Athènes” contenente 117 acquerelli realizzati in occasione delle Olimpiadi di Atene.

Il Parco, accompagnerà le opere di Pavlos Habidis, con una serie di 12 pannelli che raccontano le peculiarità e la storia della Valle. Ci sarà spazio anche per i Prodotti Diodoros che verranno gustati nel corso di un rinfresco e affiancati a quelli del luogo, siglando un accostamento e una condivisione, che vogliono sottolineare la tradizione gastronomica mediterranea che accomuna Sicilia e Grecia .

La delegazione istituzionale del Parco, sarà composta dal Direttore Giuseppe Parello che ne illustrerà la mission e le attività svolte, dall’Archeologa Maria Concetta Parello che relazionerà sugli obiettivi raggiunti nella ricerca, e dal Dirigente Carmelo Bennardo a cui è stato affidato il compito di esporre le tematiche che riguardano laconservazione dei beni archeologici. Il saluto del Consiglio del Parco, sarà portato dal suo Presidente Bernardo Campo.