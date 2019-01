Regione: rimpasto della giunta in vista?

Rimpasto in vista in seno alla giunta regionale targa Nello Musumeci. A distanza di un anno e mezzo dall’insediamento, il presidente della regione conferma l’intenzione di procedere ad un cambio della guardia in alcuni assessorati.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, la nuova giunta dovrebbe vedere la luce prima delle europee e dunque prima di maggio.

“Siamo in perfetta sintonia con Forza Italia”, afferma Musumeci. Il partito di Berlusconi dovrebbe indicare in queste settimane i nuovi nominativi, così come la “staffetta” è prevista anche in casa degli ex autonomisti. Ma è ancora presto per i dettagli, di certo c’è che dopo le fibrillazioni che ancora oggi tengono l’Ars con il fiato sospeso per l’arrivo in aula della finanziaria, evidentemente si è deciso di procedere con una verifica al culmine della quale avverrà il rimpasto.