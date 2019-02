La Valle dei Templi di Agrigento sulla copertina di “Monaco Madame”

“La surreale bellezza dei Templi di Agrigento”. E’ questo il titolo dell’articolo pubblicato oggi in copertina su “Monaco Madame” giornale del Principato di Monaco che in uno speciale della blogger Karine Patricola ha voluto mettere in luce le bellezze di Agrigento.

“Viaggiare al tramonto attraverso la via Sacra – scrive l’influencer – per scoprire il parco archeologico della Valle dei Templi ha rappresentato un viaggio emozionante nel passato, nella storia della Grande Grecia“. Un viaggio fra storia e bellezza che ha, e non poco, incantato la visitatrice che ha voluto raccontare il suo viaggio esclusivo in un sito unico al mondo iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco per la sua testimonianza storica.

Un percorso mozzafiato in un paesaggio che rivela tutto lo splendore dei gioielli della Valle e che a breve inaugura la kermesse del “Mandorlo in Fiore”. Occasione unica che ha permesso ad Agrigento di farsi conoscere anche in quella parte di costa mediterranea della Francia che di certo non è nuova al concetto di “bello”.

Un’occasione resa possibile grazie al Sindaco di Agrigento, Lillo Firetto che ha accolto la blogger come solo un buon Cicerone sa fare facendole sentire quel calore che la stessa influencer ha riportato nel suo dettagliato articolo.