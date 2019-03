Primarie PD: ecco dove si potrà votare in provincia di Agrigento

Definiti i seggi per le primarie del Partito Democratico in provincia di Agrigento, per l'elezione del segretario e dei componenti l'Assemblea nazionale.

Potranno votare, domenica 3 marzo dalle 8 alle 20, i cittadini italiani iscritti alle liste elettorali muniti di un documento di riconoscimento, previsto un contributo di almeno 2 euro.

I candidati all’assemblea nazionale, a sostengo di Maurizio Martina, oltre a Francesca Valenti capolista, Sindaco di Sciacca, sono: Carmelo Greco, Giorgia Farruggia, Decimo Agnello e Cristina Scaccia; due liste a sostegno di Nicola Zingaretti, Piazza Grande Europa: capolista Gianni Picone, Sindaco di Campobello di Licata, Elenora Mortellaro, Giacomo Vivacqua, Eleonora Ferrigno e Vincenzo Agnello; Piazza Grande Sicilia capolista Peppe Zambito, segretario provinciale PD, Enza Clementi, Domenico Russello, Vitalba Grech e Antonio Giovinco; a sostengo di Giachetti: Chiarello Salvatore Giuseppe, Paci Norma, Nicolosi Accursio Daniele, Mantione Mariaisa e Nicolosi Annalisa.

“Le primarie rappresentano un momento importante per iscritti e simpatizzanti per tornare ad esprimersi e magari ritrovare il giusto entusiasmo per le nuove sfide che attendono il Partito Democratico. Ci avviamo ad una fase importante con la celebrazione dei congressi di circolo e provinciale, non intendo ricandidarmi, ma lavorerò fino all’ultimo per superare incomprensioni e ricercare le ragioni per lavorare tutti insieme superando gli steccati di aree, sensibilità e appartenenze preconcette.”