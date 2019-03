“La casa del Tempo” approda in Ucraina

Sarà presentato anche a Leopoli il libro dell'agrigentina Elisa Carlisi ( scorri per leggere il resto

Da Agrigento a Leopoli ed in altre città del paese: arriva in Ucraina “La casa del Tempo”, il libro dell’agrigentina Elisa Carlisi che il prossimo 10 aprile verrà presentato proprio a Leopoli e che sta suscitando un importante clamore all’interno delle pagine culturali della stampa locale.

“Elisa come giornalista si è sempre interessata all’Ucraina – scrive l’organizzatore dell’evento di Leopoli, Daniel Tanko – Adesso speriamo che dopo aver visitato la nostra città, possa portare alcune foto del nostro paese in Sicilia”.

Soddisfazione per la stessa Elisa Carlisi, che annuncia in futuro anche altre presentazioni all’estero per il suo libro ed altre novità artistiche importanti nei prossimi mesi.