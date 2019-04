B&B chiuso per degrado della zona circostante, la solidarietà dei colleghi

Riceviamo e pubblichiamo di seguito integralmente una nota dell'associazione Abba, "Associazione Bed and Breakfast di Agrigento" ( scorri per leggere il resto

In riferimento all’articolo apparso ieri sul quotidiano LA SICILIA a firma del giornalista Gioacchino Schicchi – “Struttura ricettiva non riapre causa diffuso degrado” – il Presidente dell’ABBA Carmelo Cantone esprime amarezza e grande preoccupazione per l’attuale condizione in cui versano alcune parti del Centro Storico e dei relativi danni che ne derivano.

“Conoscevamo perfettamente questa situazione – dichiara Cantone – in quanto, la titolare della struttura in causa, unitamente ad altri B&B limitrofi, ci avevano più volte mostrato le terribili recensioni ricevute dagli ospiti che interrompevano bruscamente la vacanza, sia per la paura di frequentarlo che per l’insostenibilità del luogo a pochi metri dalla via Atenea (spazzatura,case cadenti e spaccio di stupefacenti in pieno giorno).

Nonostante abbiamo più volte segnalato e richiesto interventi particolari per la “bonifica” di quel luogo, dopo quanto accaduto, non ci resta che constatare tristemente che i bisogni dei cittadini non vengono tenuti nella giusta considerazione.

E’ sotto gli occhi di tutti che l’Amministrazione comunale, in centro storico, non riesce ad organizzare un servizio di raccolta proporzionato alle esigenze della città, che ricordiamo, paga un servizio in misura esagerata.

Ma quel che più infastidisce è la costante ostentazione di uno “straordinario processo di crescita della città” (?); in più occasioni Agrigento viene presentata come una città “virtuosa” addirittura “modello per la Sicilia”. Alla luce di ciò che vediamo, non osiamo immaginare allora come si vive nelle altre città dell’isola.

A fronte di un pernottamento medio nei B&B di un giorno e mezzo, (per ottenere il quale facciamo sforzi immani), invece di produrre una più qualificata offerta turistica, la città risponde con un senso di abbandono ; montagne di rifiuti e mancati controlli che portano ad un degrado che aumenta quotidianamente, e porta purtroppo ai risultati che ahimè leggiamo in queste ore.

Esprimiamo solidarietà ai colleghi di quella zona, che hanno investito sulla propria pelle, cercando invano di riqualificarla, per garantire ai propri figli un futuro decoroso nella nostra terra”