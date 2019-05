Ad agosto torna il “FestiValle” alla Valle dei Templi di Agrigento

Da giovedì 8 a sabato 10 agosto 2019 al via ad Agrigento la terza edizione di FestiValle, il festival internazionale di musica e arti digitali ambientato all’interno di uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia del pianeta: il Parco Archeologico della Valle dei Templi, patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e attualmente il più grande sito archeologico al mondo.

Organizzata da un team di giovanissimi, diretto da Fausto Savatteri, questa terza edizione vuole confermare il grande successo ottenuto nel 2018 proponendo una tre giorni di concerti in esclusiva, suddivisi come sempre tra sonorità jazz-swing (in prima serata) ed elettroniche (in seconda serata), oltre ad un fitto programma di incontri, workshop, e performance.

L’obiettivo resta invariato: valorizzare al meglio un territorio unico attraverso la promozione di una proposta culturale non convenzionale ma di grande qualità, rivolta ai cittadini di Agrigento ed ai moltissimi turisti (oltre 954.000 le presenze complessive nel 2018) che ogni anno arrivano in città per visitare lo straordinario territorio della Valle e i suoi dintorni.

Il programma

Inizio inedito per la terza edizione di FestiValle giovedì 8 agosto con l’Unconventional Night, che culminerà con il live di Nu Guinea (ore 22 al Tempio di Giunone), in esclusiva per la Sicilia con Nuova Napoli live band, progetto che vede protagonista una full live band di otto elementi in tour con l’omonimo disco-manifesto del duo partenopeo, definito da critica e pubblico come una delle uscite discografiche più sorprendenti del 2018.

La serata inizia alle ore 18.00 con l’arrivo del Treno Storico FestiValle Express al Tempio di Vulcano (partenze dalla Stazione di Agrigento C.le e Porto Empedocle), un viaggio suggestivo sul binario storico che costeggia la Valle dei Templi, realizzato in collaborazione con Fondazione FS. Il programma entra nel vivo alle 19.00 nell’adiacente Giardino della Kolymbetra (sito archeologico patrimonio FAI, di straordinaria rilevanza naturalistica e paesaggistica, ubicato all’interno della Valle dei Templi) che ospiterà il seminario-concerto Swinging Mind – Un viaggio tra neuroplasticità e neuroni a specchio con Tokyo Manouche Trinity (JP), Tazio Forte (Piano) e Arturo Nuara (Neurologo) e a seguire (ore 20.00) il Conciorto, una curiosa suite musicale per soli ortaggi e Arduino realizzata da Biagio Biagini e Gian Luigi Carlone della Banda Osiris. Dalle 22.00 il festival si sposta sul main stage, allestito presso il Teatro del Tempio di Giunone per il live di Nu Guinea.

La seconda serata di FestiValle 2019, venerdì 9 agosto, sarà dedicata anche quest’anno allo swing, con il live (ore 20.30) di Hot Sugar Band & Nicolle Rochelle (FR/USA) al Teatro del Tempio di Giunone e a seguire la performance di Kamilė Pundziūtė & Arnas Jasiūnas, star internazionali di Lindy Hop (ballo swing nato negli anni 20 ad Harlem che ben si sposa con le orchestre Hot Jazz) provenienti dalla Lituania, ai quali verrà affidata la conduzione dei workshop di ballo per tutti i livelli.

Sabato 10 agosto sarà invece il turno degli internazionali Antoine Boyer & Samuelito (FR), il trio del violinista e cantante Tcha Limberger (BE) ed il chitarrista Sebastien Giniaux (FR), una serata esclusiva dalle sonorità jazz che spaziano dal flamenco al jazz di New Orleans passando per il gypsy jazz in stile Django Reinhardt e Stephane Grappelli.

Electro-FestiValle

Nei giorni 9 e 10 agosto il festival si sdoppia coivolgendo la vicina spiaggia di San Leone (AG), dove anche quest’anno lo stabilimento Oceanomare ospiterà l’Electro-FestiValle, sezione dedicata all’elettronica e alle arti digitali realizzata in collaborazione con il team di roBOt Festival, manifestazione internazionale con base a Bologna oggi tra i principali appuntamenti italiani del genere.

A breve saranno annunciati i nomi dei dj internazionali che si esibiranno sul nuovissimo palco interattivo, realizzato ad hoc dallo studio di architettura GRRIZ e SoundLab in collaborazione con il Politecnico di Milano: installazioni, sonorizzazioni e performance che utilizzano tecnologie avanzate saranno curate da un gruppo di dieci studenti provenienti dal Master in Music and acoustic engineering del Politecnico. Tutti gli eventi all’interno del programma di Electro-FestiValle (9 e 10 agosto) saranno come sempre ad ingresso gratuito (dalle ore 20 performance, dalle ore 22:30 dj set).

FestiValle ringrazia per il prezioso supporto i main partner di questa edizione 2019: Oceanomare, Associazione Acuarinto ed Amissima Assicurazioni.