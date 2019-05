“A Porto Empedocle nessun grillino durante la campagna elettorale”: nota di Valentina Di Emanuele

“Domenica 26 maggio si terranno le elezioni del parlamento europeo, siamo ormai ad un passo dall’eleggere i rappresentanti in Europa che possano fare da portavoce alle nostre battaglie, dare importanza al territorio del sud Italia.

Ogni comune è in fermento per questa campagna elettorale, ma quello che stupisce è come un’amministrazione a 5 stelle possa far silenzio su queste elezioni. Un silenzio assordante. In questi anni di amministrazione Carmina abbiamo assistito a vere e proprie passerelle elettorali, via vai di aspiranti deputati regionali e nazionali. Un palco già esistente in via Roma aspetta di essere calcato da persone di un certo calibro come Di Maio, Di Battista, Giarrusso che tempo addietro hanno riempito le nostre piazze a mo di manifesti e slogan.

Qualcosa però questa volta è cambiato, non si vede più nessuno e non c’è quel via vai di aspiranti Eurodeputati. Addirittura l’Eurodeputato uscente Ignazio Corrao, ex presenza fissa a Porto Empedocle che da mesi gira per la Sicilia e Sardegna non ha fatto alcuna tappa a Porto Empedocle o per meglio dire non ha messo piede.

Forse nessuno vuole essere accostato al Sindaco Carmina? Forse qualcuno ha fatto un passo indietro in silenzio per evitare il tracollo elettorale? Forse è il segnale chiaro ed inequivocabile chei l movimento 5 stelle inizia a prendere le distanze dall’amministrazione Carmina? Forse il Sindaco Carmina ha perso credibilità come istituzione e come bandiera del movimento 5 stelle non solo a livello Regionale ma anche Nazionale”.