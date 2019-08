Coopculture lancia “Welcome Agrigento”

Coopculture lancia “Welcome Agrigento”, il portale che mette in rete l’offerta turistica del territorio. Una guida aggiornata e funzionale per chi vuole scoprire e viaggiare, emozionarsi e perdersi.

Già dalla scelta del nome, si comprende che si tratta di voglia di condividere. Esperienze, curiosità, luoghi, siti, spiagge nascoste e chiese paleocristiane, giardini segreti e luoghi di charme. Perché viaggiare è sempre un’esperienza. Conoscere, assaggiare, gustare, passeggiare, discutere, leggere, sono esperienze. E per poter scegliere quale provare, bisogna conoscere. Una volta si sceglieva con estrema attenzione la guida: chi la sfogliava già in libreria, chi prendeva appunti e la riempiva di post-it, chi segnava le pagine con le famose “orecchie” ripiegando gli angoli; c’era chi si fidava e chi voleva toccare con mano, chi ascoltava ogni consiglio o passaparola e chi invece voleva costruire da solo il proprio percorso; poi è arrivato il web, poi sono subentrati i social: e si è passati alle guide multimediali, ai travelblogger, alle foto su Instagram. Insomma, cambia il modo di viaggiare, non la curiosità e la voglia di informarsi. Ma difficilmente si trova tutto su un unico portale: è la risposta che vuol dare WELCOME AGRIGENTO, nuovo progetto di CoopCulture che apre una piattaforma rodata per mettere in rete l’offerta del territorio agrigentino. Che non è solo Valle dei Templi, ma è anche Valle dei Templi. Perché se funziona la rete, il territorio riesce a controbilanciare e proporre: novità, servizi, experience. WELCOME AGRIGENTO è un innovativo sistema di promo-commercializzazione diretta, grazie alla organizzazione dell’offerta e di sistemi integrati di marketing. Un nuovo modo di mettersi in relazione con chi arriva, viaggiatore, travelover, turista; sia che dedichi spazio al percorso, o che al contrario, cerchi di cogliere un sunto, una guida del territorio, ottimizzando il tempo a disposizione. Punto di partenza, la piattaforma web ARTPLANNER, costruita da CoopCulture che la mette a disposizione degli operatori locali. I primi operatori ad aver risposto alla call lanciata dal Comune di Agrigento – e ancora disponibile sul sito www.comune.agrigento.it – sono già stati inseriti: WELCOME AGRIGENTO è facile da trovare sul web, semplice da utilizzare, utile e, soprattutto, continuamente aggiornato. In italiano e in inglese, per organizzare la propria visita in funzione delle ore che si hanno a disposizione – e dunque, troverete le distanze chilometriche esatte e il tempo necessario per raggiungere o visitare i diversi siti dell’Agrigentino -, dei desideri e dei servizi, delle curiosità e dei racconti. Con percorsi naturalistici, monumenti e chiese, un focus sulla Valle dei Templi e la sua offerta; google view alla scoperta dell’intera Sicilia, un calendario aggiornato sui principali avvenimenti – sagre, esperienze, visite guidate, appuntamenti, spettacoli. E soprattutto, la possibilità di acquistare biglietti per ogni esperienza che si vuol fare.

