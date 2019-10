“Strada degli scrittori”, collocata una targa a casa di Leonardo Sciascia

Foto di Teleacras

L’associazione “Strada degli scrittori” ha provveduto a collocare su una delle pareti della casa di Leonardo Sciascia una targa in marmo che ricorda il “Maestro di Regalpetra”. Nell’abitazione, sita in Largo Monte a Racalmuto (AG), lo scrittore visse per diversi anni.

La targa è stata apposta in presenza di Felice Cavallaro, giornalista e direttore della “Strada degli scrittori”, e Pippo Di Falco, l’intellettuale racalmutese che ha conosciuto personalmente lo scrittore siciliano e che ha da poco acquistato l’edificio in questione, nonché casa delle zie di Sciascia, per trasformarlo in una Casa museo aperta a tutti, dopo che nel 2014 è stato inserito tra i luoghi della Memoria e dell’identità siciliana della Regione.

Sulla targa è possibile leggere una frase di Sciascia da cui si evince l’importanza che questo luogo ha avuto negli anni della sua infanzia e della giovinezza, tanto che ne parlò in “Le parrocchie di Regalpetra”, “Gli zii di Sicilia” e “La Sicilia come metafora”.

Nel trentennale della scomparsa del grande scrittore siciliano, l’apposizione della targa a ricordo dell’apertura al pubblico segna una tappa importante del percorso culturale che sta portando avanti l’associazione “Strada degli scrittori”. Queste le parole riportate sul marmo: “Sono cresciuto in un ambiente femminile, le mie zie, una delle quali maestra elementare, e mia madre, che raramente usciva di casa. Le case erano allora luoghi privilegiati per l’osservazione delle cose e delle persone, io vi restavo in mezzo alle donne, ascoltavo senza aprir bocca, e finivo per sapere tutto ciò che avveniva in paese, dal primo all’ultimo pettegolezzo, dalla minima maldicenza all’ultima diceria… Ed è così che sono diventato scrittore”.

Dunque, la casa delle zie di Leonardo Sciascia, posta alle spalle dell’amato Teatro Regina Margherita e non lontana dalla chiesa di Santa Maria del Monte, come anche la miniera di sale dell’Italkali, di cui lo scrittore raccontò in “Le parrocchie di Regalpetra”, è diventata ufficialmente una delle importanti tappe che la “Strada degli scrittori” aggiunge al proprio percorso di conoscenza e valorizzazione del territorio, un itinerario che unisce i luoghi più significativi legati ai grandi autori siciliani.