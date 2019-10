Un video ripropone il problema del consumo di droga ad Agrigento

Tre giovani immortalati in un vicolo del centro di Agrigento mentre sniffano cocaina ( scorri per leggere il resto

Sniffavano in un vicolo nei pressi della via Atenea, non tanto di nascosto visto che, nel bel mezzo della “movida” agrigentina, tre giovani sono stati immortalati con uno smartphone da un passante.

A riportare la notizia è il quotidiano La Sicilia, secondo cui un ragazzo e due ragazze nel cuore di Agrigento, nella notte tra sabato e domenica, erano intendi a consumare lo stupefacente a pochi passi dai luoghi maggiormente frequentati dagli agrigentini nel fine settimana.

Un episodio che riporta a galla il problema relativo al consumo di alcool e droga nella nostra città, una piaga sempre più grave soprattutto secondo i cittadini del centro di Agrigento, i quali nelle notti dei week end a volte si imbattono in scene come quella sopra raccontata.

Il consumo di droga ad Agrigento, pur non essendoci dati certi, appare comunque molto elevato. Diverse, anche negli ultimi mesi, le operazioni di Polizia e Carabinieri che hanno sorpreso pusher nel centro storico, sia nelle serate più movimentate che in orari meno sospettabili.

Un allarme sociale di non poco conto, una piaga che caratterizza la nostra società e sulla quale però spesso cala la scure del silenzio.