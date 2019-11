Porto Empedocle: si inaugura la sede dell’associazione MariTerra

Dopo numerose richieste, l’Amministrazione Comunale ha concesso a MariTerra un suo locale in comodato d’uso, comprendendone sia la necessità per un’associazione che ormai da tre anni e mezzo lavora costantemente e proficuamente sul territorio empedoclino, sia l’importanza di condividere e aprire gli spazi inutilizzati e da anni lasciati nell’abbandono.

Soddisfatta la Presidente di Mariterra Erika Zoppo, la quale dichiara: “Questo spazio non è solo nostro, ma di tutta la cittadinanza che cercheremo di coinvolgere come sempre, per sfruttare al massimo questo ‘bene comune’: già subito dopo l’Opening, infatti, sarà possibile partecipare attivamente alle nostre attività e dedicarsi insieme ai prossimi progetti. Abbiamo lavorato tanto per rendere il locale fruibile, utilizzando le poche risorse economiche di un’associazione NO-PROFIT come la nostra, riciclando materiali destinati alla discarica o donati da soci e amici che come noi hanno a cuore il progetto. La nostra sede sarà, inoltre, anche infopoint del WWF O.A. Sicilia Area Mediterranea, in quanto Mariterra è da sempre, grazie alla collaborazione con il suo Presidente Giuseppe Mazzotta, legata all’associazione internazionale ambientalista e referente unico per Porto Empedocle. Credo che in un momento cosi’ delicato per il nostro pianeta, avere per la prima volta, nella nostra Citta’ una base del WWF, non può che renderci tutti un po’ più orgogliosi.”