Morta a soli 44 anni per malaria: Agrigento piange Loredana Guida

Lutto nel mondo del giornalismo: Loredana Guida per anni è stata una firma del Giornale di Sicilia e di AgrigentoNotizie ( scorri per leggere il resto

A lutto il mondo del giornalismo agrigentino. Muore, a soli 44 anni, la giornalista e docente agrigentina Loredana Guida.

Una lunga battaglia fra la vita e la morte che purtroppo non ha lasciato speranze per la giovane donna. Apprezzata professionista, da anni raccontava fatti e vicende dalle colonne del Giornale di Sicilia e dal quotidiano online AgrigentoNotizie.

A spezzare la vita a Loredana è stata una delle forme più violente di malaria. Ad essere fatale, probabilmente, il recente viaggio in Nigeria, dove dopo il rientro la giovane donna avrebbe iniziato ad avere febbre alta e inappetenza. Sintomi che avevano portano la stessa a recarsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Sarebbe stato al suo secondo ricovero che i medici avrebbero individuato la malattia: malaria terzana maligna.

Loredana sarebbe rimasta in coma fino alla notte appena trascorsa quando il suo cuore ha smesso di battere.

La redazione di InfoAgrigento.it si stringe attorno al dolore di familiari ed amici, porgendo le più sincere condoglianze.

IL CORDOGLIO DI ASSOSTAMPA – “I giornalisti agrigentini e l’intera città piangono la scomparsa della collega Loredana Guida. Loredana si è spenta all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove era stata ricoverata, in terapia intensiva, dopo avere contratto la malaria durante un recente viaggio in Nigeria. Era figlia di Leonardo, altro collega scomparso prematuramente sette anni fa”.

A scriverlo è la sezione agrigentina di Assostampa: “Era una collega caparbia, scrupolosa e dalla grande umanità – prosegue la nota – Per oltre 15 anni ha collaborato con il Giornale di Sicilia e col sito Agrigentonotizie. In questi ultimi giorni erano corsi al suo capezzale tantissimi colleghi a dimostrazione del grande affetto e della grande stima che nutrivano nei suoi confronti. L’Associazione Siciliana della Stampa di Agrigento, in questo momento di grande dolore, è vicina e si stringe attorno alla famiglia Guida.

I funerali di Loredana saranno celebrati domani, mercoledì 29 gennaio alle ore 15,00 presso la chiesa di San Nicola, a Fontanelle.”