Carnevale di Sciacca 2020, tutto pronto per l’inizio della kermesse

Manca poco all’inizio del Carnevale di Sciacca, il più antico della Sicilia, che è giunto alla 120^ edizione.

Quest’anno la manifestazione vedrà la presenza di ospiti molto noti come il rapper Shade e la cantante Ana Mena, mentre testimonial dell’evento sarà Sara Croce, la modella di Avanti un altro, il celebre programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis.

Ma la più grande novità di quest’anno è rappresentata dall’introduzione di un ticket di ingresso che sta suscitando molte polemiche.

Di seguito ecco il programma della manifestazione presentato nella recente conferenza stampa.

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2020

Ore 17.00

SAN MICHELE IN MASCHERA

Esibizione dei gruppi mascherati dei carri allegorici in concorso nello storico quartiere di San Michele.

Ore 19.00

LA CHIAZZA IN MASCHERA

Esibizione dei gruppi mascherati dei carri allegorici in concorso nella suggestiva cornice della ‘”Chiazza”, Via G. Licata.

Ore 21.00

SPETTACOLO SUL PALCO Dl PIAZZA ANGELO SCANDALIATO

Presentazione dei gruppi mascherati dei carri allegorici in concorso.

Chiusura della manifestazione ore 00.00.

VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2020

Ore 16.00

Consegna delle chiavi della città dal Sindaco a Peppe Nappa, il Re del carnevale di Sciacca.

Ore 16.30

SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI attraverso il percorso storico di Via Cappuccini, Piazza Belvedere, Via Friscia Maglienti, Via Incisa e Piazza Mariano Rossi.

Ore 20.00

SPETTACOLO SUL PALCO Dl PIAZZA ANGELO SCANDALIATO

Esibizione di apertura con Peppe Nappa.

Esibizione dei carri allegorici in concorso, recite carri di tipo “B”.

Dopo la sfilata tutti i carri di categoria “A” e “B” si dirigeranno verso il Viale della Vittoria, dove si posizioneranno per la sfilata del giorno successivo.

Chiusura della manifestazione ore 01.30.

SABATO 22 FEBBRAIO 2020

Ore 16.00

SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI attraverso il percorso storico di Viale della Vittoria, Corso Vittorio Emanuele, Via Pietro Gerardi, Via Incisa e Piazza Mariano Rossi.

Ore 20.00

SPETTACOLO SUL PALCO Dl PIAZZA ANGELO SCANDALIATO

Esibizione di apertura con Peppe Nappa.

Esibizione dei carri allegorici in concorso, recite carri di tipo “A”.

Ore 21.30

SPETTACOLO LIVE: SHADE

Esibizione dei carri allegorici in concorso, recite carri di tipo “A”.

Dopo la sfilata tutti i carri di categoria “A” e “B” si dirigeranno verso il Viale della Vittoria, dove si posizioneranno per la sfilata del giorno successivo.

Chiusura della manifestazione ore 01.30.

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020

PRESENTATRICE E TESTIMONIAL: SARA CROCE

Ore 11.00 – 13.00

CARNEVALE DEI BAMBINI

SPETTACOLO sul palco di Piazza Angelo Scandaliato.

I più piccoli potranno divertirsi partecipando all’animazione di artisti di strada e dei più amati personaggi dei cartoons.

Ore 11.30

POSIZIONAMENTO DEI CARRI ALLEGORICI

I carri allegorici stazioneranno lungo Corso Vittorio Emanuele dando vita a uno spettacolo musicale e scenografico.

Ore 15.00

SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI attraverso il percorso storico di Viale della Vittoria, Corso Vittorio Emanuele, Via Pietro Gerardi, Via Incisa e Piazza Mariano Rossi.

Ore 18.00

“CARNIVAL REWIND” SUL PALCO Dl PIAZZA ANGELO SCANDALIATO

Ore 20.00

SPETTACOLO SUL PALCO Dl PIAZZA ANGELO SCANDALIATO

Esibizione di apertura con Peppe Nappa.

Esibizione dei carri allegorici in concorso.

Dopo la sfilata tutti i carri di categoria “A” e “B” si dirigeranno verso il Viale della Vittoria, dove si posizioneranno per la sfilata del giorno successivo.

Chiusura della manifestazione ore 01.30.

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO 2020

Ore 16.00

SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI attraverso il percorso storico di Viale della Vittoria, Corso Vittorio Emanuele, Via Pietro Gerardi, Via Incisa e Piazza Mariano Rossi.

Ore 20.00

SPETTACOLO SUL PALCO Dl PIAZZA ANGELO SCANDALIATO

Esibizione di apertura con Peppe Nappa.

Esibizione dei carri allegorici in concorso, recite carri di tipo “A”.

Ore 21.30

SPETTACOLO LIVE: ANA MENA

Esibizione dei carri allegorici in concorso, recite carri di tipo “A”.

Dopo la sfilata tutti i carri di categoria “A” e “B” si dirigeranno verso il Viale della Vittoria, dove si posizioneranno per la sfilata del giorno successivo.

Chiusura della manifestazione ore 01.30.

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020

Ore 16.00

SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI attraverso il percorso storico di Viale della Vittoria, Corso Vittorio Emanuele, Via Pietro Gerardi, Via Incisa e Piazza Mariano Rossi.

Ore 20.00

SPETTACOLO SUL PALCO Dl PIAZZA ANGELO SCANDALIATO

Esibizione di apertura con Peppe Nappa.

Esibizione dei carri allegorici in concorso, dopo la sfilata tutti i carri di categoria “A” e “B” si dirigeranno verso il Viale della Vittoria, dove si posizioneranno per lo smontaggio che avverrà nelle giornate a seguire.

Ore 01.30

Riconsegna delle chiavi della città al Sindaco di Sciacca.

ROGO DI PEPPE NAPPA