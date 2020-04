“Il 4 maggio recupereremo un pezzo di vita…ma la parola magica è futtitinni”

Due ponti da trascorrere in casa dopo Pasqua e Pasquetta, il 25 aprile e il I° maggio. Lontani dal mare, dalla montagna. Chiusi in casa in attesa che il 4 maggio possiamo anche con la mascherina e i guanti tornare ad uscire. Per gli studenti scuola a settembre e tutti promossi…

Anche Pinocchio e Lucignolo avrebbero gioito alla notizia del Governo delle ultime ore: tutti promossi. Esultano gli studenti che andavano male, sono tristi invece quelli che hanno sempre studiato. Ma tutti a scuola non torneranno prima di settembre ed è da capire come.

Gli adulti non sanno cosa li aspetta il 4 maggio nella famosa fase 2. Le vacanze sembrano un miraggio. E persino i bagni al mare o il sole in spiaggia. Paura, ansia e incertezza. In Sicilia soltanto una parola può funzionare: futtitinni.

Ne parla nel suo nuovo video editoriale il giornalista Francesco Pira: