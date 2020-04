La Sicilia da leggere: conoscere l’isola attraverso i libri che la raccontano

I consigli per le letture in un momento in cui si è costretti a casa

La Sicilia è una terra meravigliosa, calda e accogliente come poche, luminosa e sincera, ricca di storia e arte, caratterizzata da paesaggi eccezionali, invidiata non solo per la sua straordinaria bellezza ma anche per la bontà della sua cucina. L’isola è il luogo ideale dove perdersi e ritrovarsi, dove vivere ed emozionarsi.

Questa terra così straordinaria è stata tante volte raccontata nei libri: una Sicilia da leggere, dunque, tra passato e presente, e da conoscere attraverso tante letture appassionanti e interessanti non solo per gli stessi siciliani ma anche e soprattutto per chi vuole scoprire, in qualche modo, l’isola.

Ecco, di seguito, un elenco di alcuni dei libri che raccontano la Sicilia e la sicilianità.