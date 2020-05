“Comunicare la cultura oggi”, un incontro online sulla comunicazione per la promozione dell’arte, della cultura e del turismo

Il coronavirus ha imposto il fermo a tutte le iniziative e le attività legate ai settori dell’arte, della cultura e del turismo. Adesso però occorre ripartire e trovare i modi e gli strumenti giusti per farlo ( scorri per leggere il resto

Giovedì 21 maggio 2020 dalle ore 18:30 alle 20:30 si terrà online sulla piattaforma Zoom l’incontro pubblico intitolato “Comunicare la cultura oggi” facente parte di un ciclo di approfondimenti virali.

L’evento vuole fare luce sui nuovi modelli di comunicazione per la promozione dell’arte, della cultura e del turismo; modelli che hanno in buona parte come base di partenza il mondo del digitale.

L’emergenza Covid-19 e il lockdown di teatri, musei, gallerie d’arte, cinema e case d’asta hanno accelerato i processi di cambiamento e di innovazione già in atto nel mondo artistico e culturale.

Nuove competenze e nuovi approcci gestionali e manageriali saranno necessari per fare fronte a un modificato status quo, in cui strategie di comunicazione digitale, marketing culturale, audience engagement e audience development, brand reputation, gamification, ecc. possono costituire nuovi strumenti per la promozione dell’arte, della cultura e del turismo.

L’incontro pubblico è organizzato da Cdo Sicilia, l’associazione che ha lo scopo di sostenere imprenditori, enti senza scopo di lucro, manager e professionisti nello sviluppo delle imprese e delle attività professionali in un orientamento per il bene comune. Partecipano all’evento, tra gli altri, anche la Farm Cultural Park di Favara, Etna Comics, le Officine Culturali e il Teatro Stabile di Catania.

Introduce l’incontro Claudia Fuccio, Direttore Cdo Sicilia.

Coordina Vincenzo La Manna, Direttore operativo Orsa.

Intervengono:

– Riccardo Antonino (Robin Studio, Torino);

– Andrea Bartoli (Farm Cultural Park, Favara);

– Antonio Mannino (Etna Comics™, Catania);

– Ciccio Mannino (Officine Culturali, Catania);

– Laura Sicignano (Teatro Stabile di Catania).